Zé Rafael está na mira do Santos e pode sair do Palmeiras, diz PVC

Zé Rafael está na mira do Santos e de outros grandes clubes do futebol brasileiro e pode deixar o Palmeiras, informou o colunista Paulo Vinícius Coelho no De Primeira.

O Zé Rafael tem o interesse do Santos. Em Minas Gerais, também existe interesse do Atlético e do Cruzeiro. Mas nenhum deles fez proposta pelo Zé Rafael até agora. Estão na fase de estudos.

Paulo Vinícius Coelho

Segundo PVC, o Bahia é outro destino possível de Zé Rafael, que brilhou no clube antes de ser contratado pelo Palmeiras.