Jogadores de Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo são convocados pela Seleção sub-20

A CBF divulgou nesta sexta-feira a lista de convocados do técnico Ramon Menezes para os amistosos da Seleção Brasileira sub-20 contra Egito, Arábia Saudita e Coreia do Sul. A relação conta com jogadores das equipes principais de Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo.

O goleiro Felipe Longo e o meio-campista Breno Bidon são os atletas do Timão que foram convocados, enquanto o zagueiro Benedetti e o atacante Luighi representam o Verdão, assim como o goleiro Aranhã, que ainda integra a equipe sub-20 do clube. Do lado do Peixe, estão o lateral JP Chermont e o atacante Deivid Washington. Por fim, o meio-campista Matheus Alves é o único jogador do Tricolor na lista.