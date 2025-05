Impeachment, reformulação e mais: Corinthians apresenta novos diretores da gestão Augusto Melo

O Conselho Deliberativo agendou a nova votação do processo de destituição para o próximo dia 26 de maio, uma segunda-feira. O mandatário, porém, não mostrou preocupação quanto a uma possível destituição dos novos diretores no momento.

"Não me preocupo com isso no momento. Me preocupo com o Corinthians desde o dia que tomei posse. Essa diretoria, eles mesmos falam por si próprio dizendo que confiam na gestão e no planejamento. Deixo isso aí para depois. Vai que alguma coisa aconteça. São pessoas capacitadas, que estão engajadas num projeto maravilhoso. São pessoas competentes, desde que eles também não se desgastem tanto. Enquanto estivermos nessa cadeira, vamos trabalhar e muito em prol do Corinthians", afirmou o presidente.

Ricardo Jorge também se posicionou sobre o assunto e entende que a responsabilidade está sob os ombros daqueles que votarão o impeachment do presidente no Parque São Jorge. Haverá uma primeira chamada às 18h (de Brasília) e outra às 19h. O encontro tratará da continuidade da reunião iniciada no último dia 20 de janeiro, referente ao caso VaideBet.

"Com relação ao fato da pergunta do Augusto cair, essa responsabilidade não vai cair para nós. Por causa do estatuto, essa responsabilidade vai cair para quem vai votar no impeachment do presidente. Ele hoje representa o fôlego do Corinthians hoje. O Corinthians não tem fôlego, hoje, para reestabelecer outra administração. Cada conselheiro vai levar sobre si a responsabilidade do futuro desse clube. Vamos obedecer o estatuto, mas o corpo Corinthians não aguenta mais mudar gestão sem prejuízo, até por questões de lógica. Como investir num clube se a parte administrativa pode cair? Cada conselheiro tem que pensar nisso", apontou o novo diretor administrativo.