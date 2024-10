Praias do Rio tiveram ao menos 7 confrontos com estrangeiros desde 2023

Clientes que estavam em outras mesas se assustaram e saíram sem pagar. O prejuízo total foi calculado em cerca de R$ 9 mil. No dia seguinte, o funcionamento aconteceu com itens emprestados por outros comerciantes.

Flamengo x Olimpia

Em 24 de agosto de 2023, torcedores do Olímpia foram atacados por uma organizada do Flamengo também em Copacabana. Eles estavam no Rio para o jogo contra o Fluminense. Os paraguaios reagiram e itens do estabelecimento também viraram 'armas' para os vândalos. O prejuízo foi calculado em cerca de R$ 1,3 mil. Os estrangeiros pagaram os danos.

Fluminense x River Plate

Em 2023, após a goleada do Fluminense sobre o River Plate no Maracanã, um grupo de tricolores chegou à praia de Copacabana e se encontrou com torcedores do time argentino. Houve registro de confusão e pancadaria na frente de uma pizzaria próxima da orla.

Flamengo x Universidad Catolica

Em maio de 2022, torcedores das duas equipes entraram em confronto em Copacabana. A briga teria sido uma "resposta" pelo caso de racismo e vandalismo no jogo entre os times no Chile. Alguns torcedores do time visitante foram detidos.