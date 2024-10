Botafogo x Peñarol: onde assistir e horário da semifinal da Libertadores

Botafogo e Peñarol-URU se enfrentam na noite desta quarta-feira (23), às 21h30 (horário de Brasília), no Engenhão, pelo jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores.

O jogo terá transmissão da TV Globo, do Globoplay e do Paramount+. O Placar UOL acompanha todos os lances do jogo em tempo real.