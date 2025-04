Chegada ao Corinthians, volta à seleção e mais: mini documentário traz nuances de Memphis Depay

"Eu conheci o Memphis quando ele ainda estava no Barcelona. Eu passei uma boa parte do ano em Barcelona também. E naquela ocasião, ele comentou sobre as viagens que ele já tinha feito para Gana, a relação dele com o país de origem do pai dele, que fazia anualmente essa viagem e tinha gravado muita coisa lá. Expliquei para ele o meu trabalho e ele perguntou se eu não queria dar uma olhada no que a gente poderia fazer. Foi assim que começamos a nossa relação. Um tempo depois, em 2023, quando ele já estava mais próximo de se tornar o maior artilheiro da seleção da Holanda, ele me procurou de novo e disse que gostaria de fazer um documentário sobre essa jornada dele, e nós começamos essa produção. Na época, ele já estava no Atlético de Madrid. Foi quando eu e o Thiago Slovinski viajamos para Gana para conhecer um pouco dessas origens do Memphis, e tudo isso deu origem a um projeto de um longa-metragem que ainda está em produção, porque o Memphis ainda não bateu o recorde. Mas o filme não é sobre o recorde em si. É sobre a relação do Memphis com a Holanda e com as origens do país dele, com Gana", revelou Ulisses.

Ulisses Neto, então, deu mais detalhes sobre a produção do longa, que não foi deixada de lado e ainda está em desenvolvimento. No entanto, com a vinda de Memphis ao Brasil, novas ideias surgiram e os planos mudaram. Na visão do diretor, o projeto divulgado nesta quinta é uma "pequena parte" disso, mas igualmente importante.

"Quando fomos para Gana, em Acra, na capital, começamos a ver alguns traços de coincidências atuais com o Brasil. Vi muitas crianças com camisas de times brasileiros. Até tirei uma foto de um menino com a camisa do Santos, porque sou natural da Baixada Santista. Aquilo me chamou a atenção. Comecei a explorar e vi que tinha uma região chamada de 'Brazilian House', com africanos escravizados que foram levados para o Brasil e, quando conseguiram alforria, voltaram para Gana. Eu comentei muito com o Memphis, e ele gostou de saber disso, mas ele ainda jogava no Atlético de Madrid. Depois da Eurocopa, continuamos a produção desse filme. Depois disso, apareceu essa proposta do Corinthians, que foi um negócio surreal para mim, porque eu nunca imaginava que o Memphis ia acabar jogando no Brasil, meu país de origem. Ele gosta muito dos brasileiros, tem muitos amigos daqui. Acabamos desenvolvendo esse curta como parte do projeto do longa. Ele é um extrato do que será esse longa, por assim dizer. Obviamente o Corinthians virou um capítulo importantíssimo, porque é provável que o Memphis consiga alcançar o recorde da Holanda jogando com a camisa do clube", contou.

Ulisses Neto também comentou um pouco mais sobre como é a pessoa Memphis por trás das câmeras. O diretor destacou o profissionalismo, o comprometimento e o foco do atleta, seja dentro ou fora dos gramados.

"Por trás das câmeras ele é muito tranquilo. Acho até que as pessoas tem uma imagem que não corresponde muito com o dia a dia dele, porque acham que ele é muito de festa, e não é bem assim. Ele é bem profissional, muito focado no trabalho em todos os sentidos. Tanto no trabalho relativo ao esporte como na execução de um documentário. Muitas vezes os atletas não tem esse perfil. Têm uns que gostam mais da religião, têm outros que gostam mais das festas. O do Memphis eu diria que é um perfil bastante profissional. Ele realmente tem momentos de festa, que até aparecem no filme, mas ele tem esse perfil de ser muito concentrado no que ele quer fazer", afirmou.