A ridícula ciranda contra o racismo lançada pela Conmebol

Quem leu o novo Regulamento Geral da Competição publicado no site da CBF a respeito do Brasileirão pode achar que são os mesmos executivos tendo ideias estúpidas a respeito de como acabar com machismo e racismo. Mas não são. São, isso sim, os mesmos sujeitos políticos. Poderosos homens brancos que se identificam como heterossexuais.

Uma das definições de insensatez é esperar resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. Cartazes, faixas, abraços e multas contra o racismo não estão funcionando e não precisaríamos de gênios para compreender que jamais funcionariam. Nem CBF nem Conmebol querem resolver o problema. Aliás, talvez para essas empresas nem exista um problema a ser resolvido. Que chatice esse papo de racismo e machismo.

Estádio vazio a cada primeiro caso de crimes de racismo e eliminação da competição na reincidência. Acho que, se a ideia é educar, devemos começar por aí. E os clubes punidos deverão passar por uma escolinha antirracista. Só que, antes deles, a Conmebol precisaria ela mesma se educar. Só assim ela poderá encontrar um caminho que não ofenda a nossa inteligência.