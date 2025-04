Palmeiras recusa proposta de empréstimo do Botafogo por Naves

Antes disso, o técnico Abel Ferreira havia dado indícios de que Naves poderia deixar o Verdão. O português revelou que em conversas, o zagueiro admitiu que gostaria de ter mais oportunidades. Assim, o treinador não iria se opor à sua saída.

Naves, que possui 22 anos, perdeu espaço neste ano com as chegadas de Micael e Bruno Fuchs. Além disso, a Cria da Academia também disputa vaga com Gustavo Gómez e Murilo. Naves estreou pelo profissional do Palmeiras em 2021 e, de lá para cá, disputou 42 jogos.

A procura do Botafogo por um defensor se deve a lesão do angolano Bastos, que era, junto com Barboza, o pilar da equipe vencedora do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores em 2024.