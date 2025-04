APF cobra punição ao Palmeiras por caso de racismo e CBF promete tomar todas medidas cabíveis

Dentro de campo, o Verdão venceu por 1 a 0, com gol de Richard Ríos, e segue com 100% de aproveitamento na Copa Libertadores. O Palmeiras é o líder do grupo G, com seis pontos conquistados.

No comunicado a entidade paraguaia reclama de que a denúncia de Romero, do Corinthians, sobre o Brasil ser um país racista não teve o mesmo nível de repúdio ao caso de Luighi, que foi vítima de racismo durante jogo do sub-20.

"Nossos jogadores já se manifestaram em diversas ocasiões que são alvos de atos racistas no futebol brasileiro, porém, a denúncia do paraguaio Ángel Romero não gerou o mesmo nível de condenação que o ataque reprovável sofrido pelo jogador Luighi", diz a nota.

Veja a nota da CBF:

"A CBF reafirma seu compromisso de tolerância zero no combate ao racismo e adotará todas as medidas cabíveis para apurar com rigor a agressão racista cometida por um torcedor do Palmeiras em direção aos torcedores do Cerro Porteño na partida da última quarta-feira (9), realizada no Allianz Parque, pela Libertadores.

A postura da CBF será a mesma adotada nos casos anteriores em que denunciou formalmente à Conmebol e à Fifa os clubes envolvidos pelos atos praticados por seus torcedores: Cerro Porteño x Palmeiras pela Libertadores Sub-20, Club Atlético Talleres x São Paulo Futebol Clube e Sporting Cristal x Sociedade Esportiva Palmeiras.