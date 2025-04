Totti polemiza e diz que Messi não teria Bola de Ouro jogando só pela Roma

Campeão do mundo com a Itália em 2006, Francesco Totti causou polêmica ao falar sobre nunca ter sido eleito melhor jogador do mundo. Para o italiano, até mesmo Lionel Messi não teria ganho nenhuma Bola de Ouro se tivesse uma carreira como a dele, atuando só pela Roma.

O que aconteceu

Dê a Messi 25 anos na Roma. Você sabe quantas Bolas de Ouro ele ganharia? Zero Francesco Totti, durante o programa italiano Viva El Futbol

Antonio Cassano, um dos apresentadores do programa e também ex-jogador da Roma, brincou sobre as palavras de Totti. "Não pode falar do Leo [Messi] e você sabe". O ex-camisa 10 disse ainda não precisar do prêmio de melhor do mundo.