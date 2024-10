Torcedores do Peñarol brigam, ateiam fogo em moto e saqueiam quiosque no RJ

Duas motos que estavam estacionadas no local foram incendiadas. Um dos ônibus dos uruguaios também ficou em chamas.

Carros foram depredados e barracas de ambulantes quebradas. Mesas e cadeiras dos quiosques viraram armas nas mãos dos vândalos. Até mesmo caixas de cervejas foram saqueadas.

O Batalhão de Choque foi acionado assim como o Bepe (Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios). O Corpo de Bombeiros também chegou ao local para apagar o incêndio das motos.

Torcedores do Peñarol já haviam se envolvido em briga no Recreio nas quartas da Libertadores. Na ocasião, o duelo foi com o Flamengo e uma confusão na altura da Praia da Macumba culminou até mesmo em tiros para o alto por parte dos policiais.

Briga com torcedores do Peñarol terminou em morte em 2019

No dia 3 de abril de 2019 uma batalha campal, em plena luz do dia na Praia do Leme, na Zona Sul (RJ), culminou na morte do capixaba Roberto Vieira de Almeida, então com 56 anos, agredido de forma brutal por torcedores do Peñarol antes da partida contra o Flamengo, pela Copa Libertadores.