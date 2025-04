Com elenco completo, Corinthians faz primeiro treino tático para enfrentar o Palmeiras

Nesta quinta-feira, no CT Doutor Joaquim Grava, o Corinthians fez o primeiro treino tático com elenco completo para a partida diante do Palmeiras, pelo Brasileirão. A bola rola neste sábado, às 18h30 (de Brasília), pela terceira rodada da competição nacional, na Arena Barueri.

Os jogadores do Corinthians iniciaram o dia com um treino físico na academia e, logo depois, se dirigiram ao gramado para o aquecimento. O treinador Ramón Díaz comandou a primeira sessão tática visando o Derby. Para concluir, ocorreu um jogo em campo reduzido.

Na atividade, a comissão do Corinthians contou com o retorno dos titulares do empate diante do América de Cali, da Colômbia. Eles não estiveram na reapresentação do Corinthians na última quarta-feira e, nesta manhã, fizeram apenas a parte inicial do treinamento.