Memphis Grizzlies x Minnesota Timberwolves Palpite: Onde Assistir, Hora - NBA - 10/04

🏀 Timberwolves: Mike Conley, Anthony Edwards, Jaden McDaniels, Julius Randle, Rudy Gobert. Técnico: Chris Finch

Grande variedade de mercados Apostar agora Análise Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 250, de 7 de fevereiro de 2025 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

⚠️ Jogue com responsabilidade. As apostas são para maiores de 18 anos e devem ser feitas com moderação. Use seus limites e aposte com consciência.