Hernan: Palmeiras não vai punir Ríos porque pedido de desculpa partiu dele

O Palmeiras não vai punir Richard Ríos pelo gesto de silêncio à torcida do Palmeiras após a vitória com gol dele na Libertadores, informou o colunista André Hernan no De Primeira.

Hernan apurou que o pedido de desculpas de Ríos partiu dele, e o Palmeiras entende que isso foi suficiente para encerrar o caso.