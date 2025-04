Como a volta de Pedro muda o ataque do Flamengo? PVC explica

Com as mudanças do Filipe Luís no intervalo, Bruno Henrique passa a ser o centroavante. Ele faz um movimento parecido com o Juninho, ele sai da área, mas escapa mais para esquerda. Ele faz esse movimento quando vai para o centro do ataque.

O Pedro ainda não está pronto fisicamente, então ele fica muito centralizado. Como é que você procura o Pedro no passe? Você se acostuma a procurar o centroavante na profundidade, e o Pedro neste momento vai ter outro movimento, então isso leva um tempo.

Paulo Vinícius Coelho