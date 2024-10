Neymar participa de treino com bobinho e autógrafos antes de possível volta

Perto da volta aos gramados, Neymar apareceu em uma roda de bobinho durante o treino do Al-Hilal e dando autógrafos para torcedores e fãs, neste domingo (20).

O que aconteceu

Neymar participou do treinamento da equipe e se juntará ao restante do elenco na Liga dos Campeões da Ásia para enfrentar o Al-Ain, informou o clube da liga saudita. O estafe do jogador confirmou que ele estará à disposição do técnico Jorge Jesus, após ficar de fora por um ano para se recuperar de uma grave lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

Em publicações nas redes sociais, o clube mostra Neymar treinando com os companheiros, com direito a roda de bobinho com os demais atletas.