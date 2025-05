Cerro Porteño identifica e pune torcedores que fizeram gestos racistas contra o Palmeiras

Já não é a primeira vez que torcedores do Cerro Porteño são identificados por fazerem gestos racistas em jogo contra o Palmeiras. Isso porque na Libertadores sub-20, no Paraguai, Luighi, atleta palmeirense, também foi vítima.

Já na estreia da fase de grupos, contra o Cerro Porteño, em duelo realizado no Allianz Parque, um torcedor do Palmeiras foi identificado e punido ao cometer o mesmo crime. O indivíduo em questão foi multado e bloqueado no sistema de venda de ingressos para as partidas do Verdão como mandante e excluído do programa Avanti.