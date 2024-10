Neymar é inscrito para jogo após 1 ano e diz: 'Não volto meia-boca'

Neymar está recuperado após a grave lesão no joelho que sofreu em outubro do ano passado. O camisa 10 se lesionou no jogo do Brasil contra o Uruguai, no dia 17 daquele mês, pelas Eliminatórias. Ele é monitorado de perto tanto pelo Al-Hilal quanto pela seleção brasileira para não queimar etapas em seu retorno.

Classificação e jogos Saudita

O atacante de 32 anos celebrou o momento e cravou: "Não volto meia-boca". Ele publicou um vídeo emocionado sobre ter ficado tanto tempo longe do futebol durante sua recuperação.

A solução é que eu amo muito o futebol. Nunca imaginei que ia passar o Pelé em gols pela seleção, estava vivendo um momento muito objetivo na minha vida, tudo estava encaminhando para ser um grande ano, e aí acabou acontecendo isso [a lesão].

Lembro [do lance da lesão], eu sinto uma dor enorme e ali já sabia que tinha sido grave. O que eu mais amo na vida é jogar futebol Cada dia que fico longe é um dia de sofrimento, isso é o que mais me machuca Todas as vezes que eu me machuco eu volto, mas não volto meia-boca. Neymar

Neymar não poderá atuar nos jogos da Liga Saudita até janeiro de 2025, já que não está inscrito no torneio, mas foca na Liga dos Campões da Ásia, no Mundial de Clubes e na preparação para a Copa de 2026.