Corinthians registra R$ 12 mi de superávit, mas sem aval do Conselho

O Corinthians divulgou o balancete do primeiro bimestre de 2025 com um superávit de R$ 12,1 milhões, mas o Conselho de Orientação e Fiscalização (Cori) do Clube alegou que não recebeu o parecer do Conselho Fiscal e Auditoria, necessários para analisar e validar as contas.

O que aconteceu

Segundo informações contidas no documento publicado pelo clube ontem (15), o departamento de futebol arrecadou R$ 157 milhões nos dois primeiros meses do ano.

O resultado representa um resultado positivo de R$ 26,4 milhões entre janeiro e fevereiro.