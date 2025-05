Corinthians divulga balanços sem análises e causa novo atrito com Conselhos

O Clube reafirma seu compromisso com a transparência e a responsabilidade financeira em todas as suas práticas administrativas".

O Conselho de Orientação, contudo, rebate o que foi dito pelo Corinthians. A Gazeta Esportiva procurou o Cori, que em nota enviada à reportagem, confirmou que os balancetes foram enviados por volta das 20h (de Brasília) da última quinta-feira, mas "desacompanhadas dos pareceres de Conselho Fiscal e Auditoria".

O Conselho de Orientação do Corinthians ainda deixou claro que não teve tempo hábil para realizar as devidas análises antes da publicação no site oficial do clube.

Balanço reprovado e votação de impeachment

Augusto Melo está em atrito constante com os Conselhos do Corinthians. Recentemente, o presidente teve as contas referentes ao primeiro ano de gestão reprovadas pelo CF, pelo Cori e também pelo CD. A dívida total do Corinthians, como demonstrado no balanço financeiro de 2024, está na casa dos R$ 2,5 bilhões.

Além disso, o presidente do CD do Corinthians, Romeu Tuma Júnior, convocou para o próximo dia 26 de maio, no Parque São Jorge, a reunião para votar o impeachment do presidente. O encontro tratará da continuidade da reunião iniciada no último dia 20 de janeiro, referente ao caso VaideBet.