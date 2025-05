Palmeiras se reapresenta e treina com trio preservado de jogo da Libertadores

O Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol, na manhã desta sexta-feira, depois da vitória por 2 a 0 sobre o Bolívar pela Libertadores. Gustavo Gómez, Paulinho e Estêvão, preservados no último compromisso, treinaram normalmente e devem ficar à disposição de Abel Ferreira para o jogo contra o Red Bull Bragantino.

Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos seguiram o cronograma regenerativo na parte interna do centro de excelência, enquanto os demais participaram de um trabalho técnico com atividades de marcação, opções de passes, exercícios de pressão e um jogo em campo reduzido. O zagueiro Micael, em transição física, realizou parte do treino com o grupo.

Palmeiras e Red Bull Bragantino se enfrentam neste domingo, a partir das 18h30 (de Brasília), no Estádio Cícero de Souza Marques. O duelo é válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão é o líder do torneio, com 19 pontos conquistados. O Massa Bruta é o terceiro colocado, com 17.