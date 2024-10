Seleção vai examinar Neymar na Arábia, mas prega cautela com retorno

O atacante diz que se sente bem e treina normalmente, mas ainda não sabe quando voltará a jogar. Ele não foi inscrito no Campeonato Saudita, porém, poderia atuar na Champions League da Ásia a partir da próxima segunda-feira (21). Essa informação foi inicialmente publicada pela ESPN e confirmada pelo UOL.

Dorival Júnior não tem pressa e quer Neymar apenas quando ele se sentir preparado. O técnico não gosta da ideia de levâ-lo só para treinar. Os próximos jogos da seleção serão contra Venezuela e Uruguai, nos dias 14 e 19 de novembro.

Dorival conversará com Rodrigo Lasmar após a viagem dele para a Arábia Saudita e definirá se Neymar estará ou não na pré-lista que precisa ser entregue até o dia 27. A convocação está prevista para 1º de novembro.

Antes dos possíveis compromissos pela seleção, Neymar poderia atuar pelo Al-Hilal três vezes: duas pela Champions Asiática e uma pela Copa do Rei. Esses duelos seriam bom termômetro para o Brasil.

Em setembro, o técnico do Al-Hilal, Jorge Jesus, disse que Neymar só voltaria a jogar em 2025. A declaração ocorreu antes do atleta voltar a treinar em campo e mostrar boa evolução.

A CBF entende que Jorge Jesus centraliza as informações e dificulta essa comunicação com o departamento médico brasileiro. Até por isso Rodrigo Lasmar vai se inteirar in loco do assunto.