Ex-São Paulo, Beraldo vive expectativa por tríplice coroa inédita pelo PSG

Neste sábado, o PSG enfrenta o Auxerre pela última rodada da Ligue 1. Campeão com seis rodadas de antecedência, o time celebrará oficialmente o título diante de seus torcedores no Parc des Princes e receberá o troféu de campeão francês. A bola rola às 16h (de Brasília).

No sábado seguinte, o time volta a campo para a final da Copa da França contra o Reims, em jogo único no Stade de France. Para fechar o mês, no dia 31, o PSG decidirá a UEFA Champions League contra a Inter de Milão, na Allianz Arena, em Munique, em busca da conquista inédita.