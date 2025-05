Alan Patrick tem média de uma participação em gol por jogo disputando a Libertadores pelo Internacional

Situação do Internacional no grupo da morte

Com gols de Ricardo Mathias e Braian Aguirre, o Internacional venceu o Nacional por 2 a 0. Assim, o Colorado assumiu a vice-liderança do grupo F, com oito pontos conquistados, um atrás do líder Atlético Nacional-COL e um à frente do Bahia.

Para assegurar a vaga nas oitavas de final, o Inter joga pelo empate diante da equipe baiana na última rodada da fase de grupos. A partida acontece no dia 28 de maio, quarta-feira, às 19 horas (de Brasília), no Beira-Rio.

A equipe do técnico Roger Machado ainda tem chances de passar na primeira posição da chave. Para isso, precisa vencer o Bahia e torcer para o Atlético Nacional não vencer o Nacional.

O Internacional volta a campo neste domingo, às 20h30, quando recebe o Mirassol, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, no Beira-Rio. O Colorado é o 13º colocado, com nove pontos. O Mirassol ocupa a 12ª posição, com dez pontos.