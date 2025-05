Torcedores do São Paulo passam por cirurgia no crânio após queda de placa

O pai e o irmão de Alexandre tiveram fraturas no crânio após serem atingidos na cabeça pela placa, e um deles desmaiou na hora. A placa metálica caiu sobre quatro torcedores no momento da comemoração do gol de Lucca, que garantiu o empate contra o Libertad.

O relato de Alexandre

Alexandre contou que precisou invadir o campo do Morumbis e sujar seu rosto com sangue para conseguir ajuda. Segundo ele, os médicos só foram autorizados a prestar socorro ao final da partida de ontem entre São Paulo e Libertad-PAR e após permissão do delegado do jogo.

Pai e irmão foram inicialmente levados para o Hospital do Campo Limpo, seguindo o protocolo em incidentes com torcida, e Alexandre reclamou do atendimento. Segundo ele, os médicos informaram que o irmão teve "escoriações leves", enquanto o pai foi levado para a UTI.

O São Paulo organizou a transferência das vítimas para o Hospital Albert Einstein durante a madrugada. Antes da transferência, Alexandre informou que policiais foram à UPA para saber do estado de saúde dos familiares. A UPA de Campo Limpo tem parceria com o Albert Einstein.

Inicialmente, o São Paulo divulgou os torcedores tiveram "escoriações leves" e foram levados "estáveis e conscientes". A equipe de resgate foi a responsável por informar ao clube qual era o estado de saúde das vítimas.