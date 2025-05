Carro turbo é uma furada? Por que é tão difícil encontrar um em bom estado

Exigências de um carro turbo

Tem muita tecnologia envolvida em um motor turbo, e com isso ele deixa de ser tolerante a desaforos como era no passado. É preciso ter muito mais atenção com refrigeração e lubrificação, sistemas que estão sempre trabalhando com carga máxima, portanto exigindo produtos de altíssima qualidade, substituídos no prazo certo, por profissionais capacitados.

Na prática não é o que tenho visto no mercado de usados. Muitas vezes os carros turbo usados são como bombas prestes a explodir. Estão nas mãos de donos que só se preocupam em saber se tem combustível no tanque. Quando isso acontece, o custo do reparo é compatível com a alta tecnologia e o rombo no bolso é grande.

Para motoristas comuns, sem apelo de um entusiasta ou que preferem passar longe de problemas com o carro, continuo recomendando os bons e velhos motores naturalmente aspirados. Não que possamos ser relapsos com eles, mas é certo que são mais tolerantes a descuidos.

É preciso se preocupar com um turbo usado?

Sim, pelos motivos já citados. Mas, como sempre, cada caso é um caso. Já me deparei com motores turbo com alta quilometragem e muito saudáveis. Não foi surpresa saber que nesses casos o primeiro dono foi sempre o mesmo por muito tempo, manteve a originalidade do projeto e foi rigoroso na manutenção.