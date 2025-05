Ancelotti alinha primeira pré-lista da seleção com dupla da CBF em Madri

Terminou com sucesso o primeiro contato direto, presencial, entre o técnico Carlo Ancelotti e a dupla de remanescentes na seleção brasileira formada pelo coordenador de seleções, Rodrigo Caetano, e pelo coordenador técnico, Juan.

Nesta sexta-feira, a dupla retorna de Madri, onde conversou com o treinador a respeito da pré-lista de convocados do Brasil para os próximos dois jogos pelas Eliminatórias — contra Equador e Paraguai.

Apesar do caos político na CBF, com o afastamento do presidente Ednaldo Rodrigues, a condução da seleção se desvencilhou disso.