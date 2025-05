Raphael Veiga chega a 200 vitórias pelo Palmeiras e destaca apoio de Abel: "O cara que mais me ajudou"

A vitória do Palmeiras sobre o Bolívar, nesta quinta-feira, não só garantiu à equipe a melhor campanha da fase de grupos desta edição da Libertadores, como também ficará marcada na história de Raphael Veiga, que chegou ao triunfo de número 200 vestindo a camisa do Verdão.

Raphael Veiga sofreu um problema no ombro em abril e foi desfalque no Verdão por quase um mês. Ele voltou a ficar à disposição contra o Vasco, mas, nessa ocasião, não saiu do banco de reservas. Mesmo assim, foi elogiado por Abel, que o chamou de "capitão invisível".

"O Abel é um cara que eu tenho muito respeito e admiração. É o cara que mais me ajudou, até porque foi o cara com quem eu mais trabalhei na minha carreira. Ajudar os meninos é uma questão de eu me colocar no lugar deles, tanto dos estrangeiros quanto também dos meninos mais novos. Eu já passei por esse outro lado, eu cheguei aqui, eu era o mais novo do elenco. Em muitos momentos, eu sentia que faltava alguém ali para me ajudar em alguns aspectos. É o jeito que eu gostaria que me recebessem se eu estivesse no lugar deles", afirmou.