Fifa marca decisão de vaga no Mundial para mesmo dia da final da Champions

A Fifa anunciou nesta sexta que Los Angeles FC e América do México irão se enfrentar no dia 31 de maio, em busca da última vaga no Super Mundial de Clubes, que será disputado em junho. A partida está marcada para as 19h30 locais, 23h30 de Brasília, no estádio BMO, em Los Angeles.

O jogo será realizado no mesmo sábado, algumas horas depois, da final da Uefa Champions League, que reunirá em Munique (Alemanha) a Inter de Milão contra o Paris Saint-Germain.

Quem vencer o jogo cairá no grupo D, o mesmo de Flamengo, Chelsea e o Ésperance, da Tunísia. O Club León, do México, estava previamente classificado para o Mundial, mas foi excluído por ser propriedade do mesmo dono do Pachuca, que também estará na competição. Assim, a Fifa organizou um playoff entre o LAFC, vice-campeão da Concacaf em 2023, quando o León ficou com o título, e o América, melhor rankeado da Concacaf e, "coincidentemente", o maior e mais popular clube do México.