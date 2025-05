TNT Sports define equipe que vai transmitir final da Champions em Munique

A Inter de Milão eliminou o Barcelona nas semifinais após dois jogos emocionantes que terminaram em 3 a 3, na ida e volta, com a equipe italiana garantindo a vaga na final com um gol na prorrogação. O time luta pelo quarto título na Champions.

Já o PSG, que sonha com uma taça inédita, eliminou o Arsenal na fase anterior após vencer os ingleses na ida em Londres e também em Paris.

Os dois times já disputaram finais na era de transmissões exclusivas da TNT Sports (ex-Esporte Interativo) na TV por assinatura, mas saíram derrotados. A Inter perdeu para o Manchester City em 2023, enquanto o PSG foi vice diante do Bayern de Munique em 2020.

A TNT Sports transmite a Champions na TV paga e no streaming por assinatura desde a temporada 2015/16, quando encerrou um domínio de 20 anos da ESPN sobre a competição no Brasil. A atual temporada é a primeira do novo contrato, que tem três anos de duração e vai até o fim da edição 2026/27.