Eliminado, Tite diz que não prometeu gol no Uruguai: 'Não sou futurista'

Primeiro objetivo não alcançado: "Chegamos aqui para classificar, esse era o objetivo e conseguimos. Precisávamos ser campeões cariocas, conseguimos. Disputar as três competições... Uma série de jogadores na seleção... Esse é o primeiro objetivo não alcançado. O mais importante, eu concordo. Mas que também esteve em cima de um calendário com uma série de dificuldades que tivemos."

Fatores que contribuíram para o empate: "Imaginava, sim, que com a metade das oportunidades íamos fazer, mas não aconteceu. Criou um número grande, mas tiveram detalhes: a boa performance do goleiro, imprecisão nossa e talvez a intensividade tenha feito a diferença. Se coloca o Gabi, é porque colocou, se não coloca, é porque não colocou. Depois do jogo é muito fácil falar, o que nós tínhamos eram opções de jogadores com movimentação sincronizada. O BH por dentro, por fora."

Faltaram reforços? "A direção trouxe tudo e todos que foram possíveis e prometidos. O que aconteceu foi que acidentes com quatro jogadores. Aí entra o bom senso. Perdemos o Pedro, o Cebolinha no melhor momento da carreira, o Luiz também e o Viña... Michael. Talvez, com maior tempo, uma efetividade maior pudesse acontecer. Talvez um repertório a mais. As substituições que seriam feitas por vocês e não por mim. Se faz o gol, a coisa se transforma. Faltou o gol."

David Luiz e não Carlinhos para abafa no fim: "Quando colocamos, ele tem saída de bola e já estava programado por ter a qualidade de cabeceio. Tal qual outras equipes já fizeram isso comigo. O momento do Carlinhos não é bom."

Nada de promessas: "Persistência e trabalho, sem promessas. A promessa é de dar o melhor, de dignificar o papel de estar técnico do Flamengo. A dignidade de um profissional não se deve pelos resultados. O objetivo é trazer e traduzir o melhor futebol em objetividade. Efetividade ganha jogo, por vezes com número de chances menor."

Pressão: "Sensação amarga de sair da competição com o desempenho que teve e não com efetividade. Pressão é da minha atividade profissional há 30 anos."