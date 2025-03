Com Wesley, do Flamengo, Dorival faz seis mudanças na lista da seleção

"Não estamos satisfeitos, é natural. A gente tem melhorado, subida gradativa, todos percebem isso. Nas últimas quatro partidas tivemos nível superior ao que vinha sendo apresentado. Tudo é processo, acredito muito nessa condição. Acredito muito no trabalho. Expectativa é de dois grandes jogos, não tenho dúvida disso. Jogadores gostam de jogos desse nível, se preparam muito. Teremos dois grandes clássicos. Importante ver a evolução do futebol sul-americano de modo geral, todas as equipes colocando jogadores no mercado internacional. A grande maioria em grandes campeonatos. E isso qualifica nossas competições. Teremos mais dificuldade ao longo dos anos e temos obrigação de estarmos cada vez mais preparados para alcançarmos reconhecimento, sim, mas sobretudo os resultados. É a consolidação de uma equipe que busca um caminho e está próximo do acerto".

Retorno de Neymar

Momento que ele vive e um processo de recuperação, temos esse entendimento, temos consciência, mas essas qualidades de um jogador como esse elas acabam sendo um condicionante para que ele venha a acontecer na partida. É um jogador que os próprios atletas já expressaram publicamente o que ele representa dentro do grupo, estávamos naturalmente aguardando, é a 1ª oportunidade de tê-lo à disposição, é um jogador que todos conhecem muito bem, espero que seja muito feliz nesse retorno, que também possamos dar segurança para ele desenvolver o seu melhor dentro do momento que ele vive. Não criemos uma expectativa altíssima jogando toda a responsabilidade em cima desse retorno. Que tenhamos um equilíbrio e uma regularidade nessas duas partidas que serão muito difíceis para nossos adversários, eles terão uma seleção brasileira muito bem preparada e condições de fazermos dois jogos importantíssimos para esse momento".

Ausência de um centroavante fixo

"Se nós buscarmos nome a nome, João Pedro já desempenhou na seleção e vem desempenhando no clube. Tem perfil interessante, sai para flutuar e também se projeta muito, com número de gols considerável. Já desenvolveu essa função na nossa equipe. Quero equipe de movimentação, de mobilidade, sem ficar posicionais. Seria fundamental isso. Independentemente dos nomes, todos sabem fazer gols, se movimentam, têm qualidade. Precisamos mudar comportamento e atacar espaço. É fundamental. A grande maioria das equipes não tem atacante de ofício, as maiores equipes não contam com centroavante de ofício e mesmo assim o número de gols é considerável. Trabalhamos isso no dia a dia e o espaço é mínimo entre apresentação, um ou dois trabalhos e dois jogos. Pela condição e capacidade que temos, temos condição de montar uma grande equipe com esses nomes. Confio muito no que foi proposto".

Laterais e zagueiros