Flamenguista, Neguinho da Beija-Flor fez 'hino das torcidas' para vascaíno

"Domingo eu vou ao Maracanã...". Campeão do Carnaval de 2025 no Rio de Janeiro, Neguinho da Beija-Flor se aposenta como intérprete e carrega consigo um legado não só no samba como também no futebol. É dele, por exemplo, um dos hits mais ecoados de todos os tempos nas arquibancadas cariocas: a música "O Campeão", que foi adotada pelas torcidas de Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco.

Gravada em 1979, a canção possui um bastidor bastante curioso: inicialmente ela foi criada em homenagem ao Cruzmaltino apesar de Neguinho ser rubro-negro. Isso aconteceu a pedido de um amigo vascaíno do cantor e compositor, que queria fundar uma torcida gay do clube.

A letra original dizia: "Domingo eu vou ao Maracanã, vou torcer para o Vasco que sou fã", mas foi posteriormente readaptada para "vou torcer pro time que sou fã".