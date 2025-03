Rossi prevê Fla ofensivo contra Vasco mesmo com vantagem: ‘Vamos para cima’

O duelo do sábado passado foi marcado por muitas jogadas ríspidas de ambos os lados. Por isso, o argentino pede que a equipe tenha "cabeça fria" para jogar a partida.

A gente se preocupa com o nosso trabalho, em fazer nosso melhor e sabemos que será um jogo difícil. Clássico é um jogo quente, mas temos que ter a cabeça fria, porque pode ter pancada demais e ficar com jogador a menos. Para um jogo tão importante, decisivo, temos que estar prontos fisica e mentalmente para fazer um grande jogo

Rossi

O que mais ele falou?

Ainda não sofreu gols no Carioca: "Sempre vão escutar que a defesa começa no ataque. Ano passado tivemos a melhor defesa do Carioca. Esse ano com o time principal também não sofremos gols. O primeiro defensor é o atacante. A ideia do Filipe mostra isso. Que sejamos agressivos, que tentemos pressionar, ficar rápido com a posse de bola para gerar perigo. É de todo mundo isso. Estou no gol, tenho de atuar no momento que a bola chega em mim, mas primeiro está o time todo na frente. É um trabalho grupal que fazemos bem e temos de continuar nesse caminho".

Trata com naturalidade a possibilidade de ser vazado: "Eu sei que em algum momento vou tomar gol. Outro dia defendi uma bola, e o Léo tirou em cima da linha. Contra o Vasco o Léo Pereira tirou em cima da linha. São situações do jogo. É bom saber que se eu não estou, alguém da defesa está. Eles confiam também e sabem que estou ali para dar segurança. Não tenho que me preparar muito, porque o goleiro sabe que pode tomar gol a qualquer momento. Tenho que estar pronto e continuar, porque a próxima bola vai vir e vou precisar defender".

Expectativa de ser convocado para a Argentina: "Não falei com ninguém (da seleção argentina), mas pelo momento do time e de cada peça eleva o nível de todo mundo. Se faço bem as coisas aqui, em algum momento chega a possibilidade de eu ser convocado também. É continuar trabalhando e demonstrando que quero seguir evoluindo e fazer meu trabalho bem feito no Flamengo para estar pronto quando a chance chegar".