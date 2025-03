Fla 'olha para dentro' por renovações e mantém postura forte no mercado

O contrato de Varela também se encerra no fim do ano. O Rubro-Negro tem a negociação no radar e já deu alguns passos. Matheus Cunha e Cleiton são outros nomes com contrato até o fim da atual temporada.

O Fla também já iniciou debate com Arrascaeta. O vínculo do uruguaio vai até o fim do ano que vem, e o clube trata o assunto com calma. Nos últimos dias, Daniel Fonseca, empresário do jogador, esteve reunido com o diretor de futebol José Boto.

Ao mesmo tempo, o Flamengo mantém postura firme no mercado em relação à saída de jogadores. No recente caso envolvendo o Cruzeiro e Luiz Araújo, o clube reafirmou que não tem interesse em negociar nomes que são considerados importantes no elenco.

Grandes jogadores sempre serão assediados. Provavelmente todos tiveram propostas, é normal. Num clube com muitos jogadores convocados, estamos falando de um elenco diferente. O mais importante é que o Luiz ama o Flamengo e quer estar aqui.

Filipe Luís

José Boto já havia indicado o "bloqueio" ao mercado em coletiva ainda no começo de janeiro. "Não está nos nossos planos vender nenhum jogador fundamental para nós, a não ser que seja uma loucura. Não está nos planos. É agregar alguns jogadores para que o elenco seja mais forte", disse, na ocasião.

A conduta se mostra também no quesito financeiro. O Flamengo não aceitou as condições do Santos para a contratação de Thiago Maia, hoje no Internacional. O Colorado reclamou em nota oficial, e o Rubro-Negro rebateu pedindo, inclusive, "sanções a quem descumpre compromissos contratuais, uma questão recorrente no futebol brasileiro".