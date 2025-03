Flamengo analisa usar FlaTV para Brasileiro para exterior longe de liga

As Libra e a Liga Forte União negociam uma união para venda dos direitos do Brasileiro no exterior em conjunto. Mas o Flamengo analisa fazer um modelo de comercialização sozinho para compensar as perdas do novo contrato Globo/Libra. A questão não está fechada e depende de conversas entre as partes.

A ideias da Liga e da LFU era que essa unificação fosse um embrião para a formação de uma liga única para o futuro, assim como já foi feito na Série B (com negociação conjunta).

A nova gestão de Luiz Eduardo Baptista no Flamengo se mostrou incomodada com pontos do contrato da Globo/Libra como regras pouco claras de distribuição de pay-per-view e de variáveis no contrato. Isso foi pontuado em reunião da Libra que teve um clima ameno entre as partes.