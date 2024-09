Faltou o gol: Flamengo só empata com Peñarol e dá adeus à Libertadores

O Flamengo está eliminado da Libertadores. A equipe não saiu do 0 a 0 com o Peñarol pelo jogo de volta das quartas de final, nesta quinta-feira (26), no Uruguai, e viu os uruguaios garantirem vaga na semifinal contra o Botafogo.

O Flamengo não conseguiu furar a retranca do Peñarol. O time brasileiro criou as principais chances do jogo — ainda que poucas — no estádio Campeón del Siglo, porém sem sucesso.

A derrota no Brasil custou caro. Jogando no Maracanã na última semana, o Flamengo perdeu por 1 a 0 e chegou precisando vencer por um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Dois gols ou mais de vantagem classificariam os cariocas diretamente. Mas não conseguiu fazer o gol.