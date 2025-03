Fla tem 4 nomes e lidera futebol brasileiro na seleção; veja lista completa

O Flamengo teve quatro jogadores convocados para as partidas da seleção brasileira contra Colômbia e Argentina, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. O Rubro-Negro foi o clube brasileiro com mais representantes na lista, que teve sete nomes do futebol nacional.

O lateral-direito Wesley, os zagueiros Danilo e Léo Ortiz e o volante Gerson integram a lista do técnico Dorival Júnior anunciada na manhã de hoje (6). Além deles, Guilherme Arana, do Atlético-MG, Neymar, do Santos, e Estêvão, do Palmeiras, também foram lembrados.

O que aconteceu

O Brasil enfrentará a Colômbia no dia 20, no Mané Garrincha, e a Argentina no dia 25, no Monumental de Núñez. Os jogadores se apresentam no dia 17, em Brasília