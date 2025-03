Seleção: Danilo não quer a lateral e Dorival ainda insiste, critica Lavieri

Dorival Junior não deve insistir em Danilo, do Flamengo, como opção para a lateral direita, diante do posicionamento do atleta desde os tempos de Juventus, afirmou Danilo Lavieri, no Fim de Papo, nesta quinta (6)

O colunista apontou que Danilo foi contratado como zagueiro pelo Flamengo e que não faz sentido jogar em outra posição na seleção brasileira.