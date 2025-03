Campeão do Super Mundial da Fifa ganhará prêmios de cerca de R$ 575 milhões

Como publicado no blog, os times sul-americanos receberão uma cota por participação de US$ 15,2 milhões (R$ 87 milhões). E os europeus ganharão entre US$ 12/13 milhões e US$ 38/39 milhões.

Classificação e jogos Mundial de Clubes

Já a premiação por performance começa com US$ 1 milhão por empate, e US$ 2 milhões por vitória.

Na sequência, a participação nas oitavas de final garante outros US$ 7,5 milhões. Nas quartas, o valor sobe para US$ 13 milhões.

Já os quatro clubes semifinalistas ganham US$ 21 milhões cada.

E, na final, o vice fica com US$ 30 milhões de prêmio, e o campeão com US$ 40 milhões.

Somados todos os valores, sem as vitórias, um clube acumularia US$ 81,5 milhões, mais sua cota fixa. Ou seja, no caso dos sul-americanos, o total vai até US$ 96,7 milhões.