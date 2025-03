Arrascaeta recebe homenagem por 300 jogos pelo Flamengo: 'Só gratidão'

No começo, quando cheguei do Uruguai, eu sentia muita saudade de casa. Mas hoje eu posso dizer que me sinto em casa. É só gratidão pelo meu Mengão. Obrigado!

Arrascaeta

Pelo Rubro-Negro o jogador acumula uma série de títulos. Arrascaeta tem um bicampeonato de Libertadores, um bicampeonato brasileiro, um bicampeonato da Copa do Brasil, um tricampeonato de Supercopa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e um tetracampeonato carioca.