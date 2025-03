Flamengo e Palmeiras ganharão R$ 87 milhões por participar do Super Mundial

No caso do valor fixo, a maior cota será dos europeus. Os times do velho continente terão ganhos entre US$ 13 e US$ 39 milhões por time. Ou seja, provavelmente quem levará esse valor serão equipes como o Real Madrid.

Enquanto, na América do Sul, os seis times receberão o mesmo valor, isto é, US$ 15,2 milhões (R$ 87 milhões). É o segundo maior valor entre os continentes.

Times da Concacaf (América do Norte e Central) receberão US$ 9,5 milhões. É o mesmo valor para times da Ásia. Já os clubes da África ficarão com cotas de US$ 9 milhões.

Continente de menor tradição no futebol, a Oceania terá times com cota de US$ 3,5 milhões. O objetivo da Fifa é não gerar uma receita que desequilibre ligas locais.

Além disso, haverá as premiações por desempenho esportivo. Serão US$ 2 milhões por vitória, e US$ 1 milhão por empate. E também haverá premiações por classificação a cada fase.