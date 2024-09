Gerson lamenta eliminação do Flamengo: 'Perdemos a classificação em casa'

Gerson lamentou a eliminação do Flamengo para o Peñarol, nesta quinta-feira (26), nas quartas de final da Libertadores. As equipes empataram por 0 a 0 no Uruguai — os uruguaios haviam vencido o jogo de ida por 1 a 0, no Maracanã.

O volante falou sobre a ansiedade do Flamengo na busca pelo gol no jogo desta noite e avaliou que a classificação foi perdida no jogo de ida.

O que ele disse?