Autorização de patrocinadora do Corinthians gera imbróglio jurídico

Em paralelo, a Loterj criou um sistema de autorização próprio. As casas de apostas precisam pagar R$ 5,3 milhões para outorga, que é um sexto do valor exigido pelo governo federal (R$ 30 milhões).

A Loterj conseguiu uma vara na Justiça Federal para que seu aval valesse em todo o país, não só no Rio de Janeiro. Mas, na sexta-feira, após pedido da AGU (Advocacia Geral da União) essa liminar foi cassada em decisão da segunda instância do Tribunal Regional Federal.

O governo federal deixou claro que tem o entendimento de que, com isso, as casas de apostas autorizadas pela Loterj só podem operar no Rio de Janeiro.

"Para a AGU, permitir que um estado possa autorizar operadores a explorar o serviço em todo o território nacional poderia levar à competição entre os demais entes federativos, levando à deterioração dos requisitos mínimos para segurança cibernética, jogo responsável, higidez financeira dos operadores e combate à lavagem de dinheiro", publicou a AGU.

A Loterj, no entanto, sustenta que as casas de apostas registradas em seu sistema continuam a ter direito a atuar em todo o país.

"A Loteria do Estado do Rio de Janeiro (Loterj) informa que a recente decisão do Tribunal Regional Federal (TRF) em nada altera suas operações ou as de suas credenciadas. A atuação da Loterj continua amparada pelo parágrafo oitavo do artigo 35-A da Lei 14.790, e não por portarias ou liminares", diz a Loterj.