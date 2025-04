Flamengo dá (mais um) choque de realidade no Corinthians

Foi assim na partida no Maracanã entre o Rubro-Negro e o Alvinegro, o confronto entre os dois campeões Estaduais. Ou melhor, a partida entre o vencedor do Carioquinha e o triunfante "campeão mundial paulista”.

O início da partida era marcado pela dinâmica do Flamengo, pela marcação pressão, pelas trocas de bolas insinuantes. Do outro lado, havia ali uma marcação fofa do Corinthians, como dizem os modernos.

A saída rubro-negra era sem pressão, a bola recebida pelos meias do time carioca também. O time alvinegro fazia uma espécie de revival do futebol de umas duas décadas atrás, promoção by "família Diaz".

Com espaço farto na entrada da área, Cebolinha abriu o placar em um chute no canto que talvez um goleiro melhor pegasse. Mas falaremos de Hugo Souza mais adiante. O Corinthians reagiu ao se agrupar no meio-campo, com Memphis, um dos poucos que enxergava o jogo do lado alvinegro, recuando.

Durou até Arrascaeta e Pedro tabelarem para o uruguaio fazer o segundo.

Hugo Souza, ex-rubro-negro que era vaiado no Maracanã, deu um passe inexplicável para a intermediária para o gol de Pedro, esse jogador com a vocação inevitável do gol. Hugo tem um problema crônico de saída de gol e calhou de se manifestar exatamente contra seu ex-time, que já prejudicara com lances similares. Uma lei do eterno retorno.