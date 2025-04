CBF recebe R$ 1,355 bilhão da Nike e tem renda recorde em 2024

Por esse acordo, a Nike antecipou R$ 1,355 bilhão para a CBF. Isso gerou um crescimento do caixa e saúde financeira da entidade com o aumento do caixa.

A entidade atingiu R$ 1,902 bilhão em liquidez livre, que é o dinheiro do caixa e recebíveis menos o valor a ser pago no curto prazo. Há portanto sobra de recursos para os próximos anos.

Com esse aumento de dinheiro, a CBF turbinou investimento em futebol, campeonato das Séries A a D e seleções brasileiros. No total, foram R$ 1,078 bilhão gasto com essa área.

Esse valor representa um crescimento em torno de 50% em relação à média anterior de investimento no futebol.

Desse total, R$ 344 milhões foram para as seleções, valor que é quase o dobro do anterior.

Além disso, houve R$ 734 milhões para investimento em campeonatos e no futebol dos Estados. Lembremos que, com exceção da Série A, todas as outras competições nacionais são deficitárias, incluindo as Séries B, C e D, além de campeonatos feminino e de base.