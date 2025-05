Como é o fluxo de pagamento do contrato bilionário entre Nike e CBF

O que ficou acordado

Pagamento fixo: US$ 53,5 milhões (R$ 303,6 milhões) por ano, com parcelas trimestrais de US$ 13,3 milhões.

Royalties: o mínimo garantido é de US$ 20 milhões por ano (R$ 113,5 milhões).

Bônus por assinatura: a CBF já recebeu o bônus em 2024 de R$ 920 milhões (US$ 162 milhões, na cotação atual). Isso significa que foram US$ 13,5 milhões por cada ano de contrato.

Total anual: consideram valores fixos, mínimo de royalties e a fatia do bônus, são US$ 87 milhões (R$ 493 milhões) referentes a cada ano (de 2027 a 2038).

Valor por desempenho: O contrato prevê pagamento adicional de acordo com o desempenho das seleções brasileiras em torneios.