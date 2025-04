Flerte com Ancelotti incomoda e Jesus quer afago da CBF para aceitar Brasil

Um imbróglio entre Carlo Ancelotti e Real Madrid reduziu bastante as chances de o técnico italiano dirigir a seleção brasileira. Jorge Jesus volta a ser o nome mais forte para a CBF.

Mas há um empecilho a ser tirado do caminho: o treinador português ficou extremamente incomodado de ter sido deixado como segunda opção na seleção.

Desde a saída de Dorival Jr, a CBF já tinha mantido conversas com Jesus, seja diretamente com ele ou por seu empresário. Houve contato direto entre o presidente da CBF Ednaldo Rodrigues e o técnico. Até que a negociação com Ancelotti esquentou e essa relação esfriou.