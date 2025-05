Por técnico, CBF se fecha, evita vazamento e se isola de novela na Espanha

Intermediários que têm falado em nome da entidade, como Alvaro Costa, não fazem parte de nenhuma negociação em torno do técnico italiano.

Na CBF, atribui-se a esses supostos intermediários o vai e vem de informações na Espanha e no Brasil sobre negócio fechado e desistência sobre o técnico. Todas essas notícias e rumores ocorreram sem que houvesse nenhum passo definitivo, apenas negociação travada por obstáculos.

Na realidade, há uma dificuldade na negociação da liberação do italiano pelo Real Madrid, que já seria o principal obstáculo.

A questão primordial é se Ancelotti vai se desvincular no tempo da CBF que é no máximo maio. Seria em 18 de maio para a lista larga de convocação, e 25 de maio para a relação definitiva. No meio, o destino da La Liga, que deve ser definido em 11 de maio no jogo entre Real Madrid e Barcelona.

Há também contatos com Jesus, igualmente feitos diretamente pela CBF com representantes do técnico e com o próprio treinador. O português está se desvinculando do Al-Hilal pelas informações na Arábia Saudita. Portanto, torna-se bem mais viável e sempre foi um nome forte na entidade.

Uma corrente na CBF defende o acerto com Jesus. Ednaldo sempre gostou do técnico.