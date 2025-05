Carioca prepara redução para 10 datas para 2026, só Paulista segue inchado

A Ferj (Federação de Futebol do Rio de Janeiro) prepara a redução de datas do Carioca para 2026. O campeonato deve ter 10 datas, queda significativa dos 15 jogos por time de 2024.

A entidade do Rio segue uma tendência de outras federações estaduais com times na Série A.

Rio Grande do Sul e Minas Gerais já farão seus campeonatos com 12 datas. Pernambuco terá 10 ou 11 jogos por time, o Ceará, 11. A Bahia ainda tem 13 datas em seu Estadual.



A exceção é a Federação Paulista de Futebol que mantém o Paulista com 16 datas. Além disso, há outras entidades estaduais sem times na Série A que fazem campeonatos maiores, mas o impacto no calendário é menor pois os times não têm competições sul-americanas.